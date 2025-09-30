Lucas Bergvall från start igen i Champions League

Lucas Bergvall låg bakom Tottenhams segermål mot Villarreal i Champions League-premiären.

I andra omgången mot Bodö/Glimt så får svensken fortsatt förtroende från start.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall har fått en mycket fin start under nye Tottenham-tränaren Thomas Frank.

Senast det vankades Champions League-fotboll låg svensken bakom det matchvinnande målet mot Villarreal.

Nu ikväll är det dags för Spurs andra Champions League-match, detta då man tagit sig till Norge för att ta sig an Bodö/Glimt.

Precis som i premiären så får svensken chansen igen.

STARTELVOR:

Bodö/Glimt: Haikin – Sjövold – Björtuft – Aleesami – Björkan – Evjen – Berg – Fet – Auklend – Högh – Hauge.

Tottenham: Vicario – Porro – Danso – van de Ven – Spence – Bergvall – Bentancur – Sarr – Johnson – Odobert.