Luis Enrique: ”Alla spelare är av internationell kaliber”
Paris Saint-Germain ska ställs mot Liverpool i kväll.
Nu berättar Luis Enrique om laget.
– PSG är ett ungt lag, men alla spelare är av internationell kaliber och uppnår stora saker, säger han till Sky Italia.
Luis Enrique tog över PSG under sommaren 2023. Sedan dess har många stjärnor lämnat klubben och bildat ett starkt kollektiv. Det ledde till klubbens första Champions League-titel förra säsongen.
De regernade mästarna är en av favoriterna att vinna även den här säsongen. I kväll ställs man mot Liverpool på Anfield efter att ha vunnit första kvartsfinalen med 2-0.
– En av våra principer är att lita på alla och ha 23 spelare som förkroppsligar klubbens anda, inte bara en, säger Enrique på presskonferensen inför matchen enligt Sky Italia och fortsätter:
– Att ha 23 spelare som känner sig trygga och lever för klubben. Om stjärnorna står till lagets tjänst, det finns förberedelser och vi kan spela fotboll – det är vår essens. PSG är ett ungt lag, men alla spelare är av internationell kaliber och uppnår stora saker. Bristande erfarenhet har aldrig varit ett problem, utan en möjlighet.
