Neto utreds av UEFA efter bollkalle-knuffen

Chelseas Pedro Neto kan straffas efter den incident där han knuffade en bollkalle i mötet med Paris Saint-Germain.

UEFA har nu inlett en disciplinär utredning.

Foto: Bildbyrån



Det var i onsdagens match i Champions League mellan Paris Saint-Germain och Chelsea som situationen uppstod.

Vid ställningen 2–5 jagade Chelsea en reducering när Pedro Neto ville få igång spelet snabbt vid ett inkast. Bollkallen höll dock kvar bollen i famnen, vilket fick portugisen att knuffa omkull honom.

Efter matchen bad Neto om ursäkt för händelsen.

– Vi låg under och mitt i matchens hetta ville jag ha bollen snabbt. Det var därför jag gav honom en liten knuff. Jag är inte sådan normalt och vill be om ursäkt, sade han.

Nu meddelar UEFA att organisationen har öppnat en disciplinär utredning mot Chelsea-spelaren för osportsligt uppträdande.

“Uefas disciplinära organ kommer att fatta ett beslut i detta fall i sinom tid”, skriver förbundet i ett uttalande.