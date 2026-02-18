Nytt poängtapp för Atlético Madrid

Atlético Madrid fortsätter att svaja.

Efter storförlusten i helgen tappade laget en ny seger i Champions League mot Club Brügge.

Foto: Bildbyrån



Atlético Madrid kom till matchen med blandade resultat bakom sig. 4–0 mot FC Barcelona i cupen följdes av 0–3 mot Rayo Vallecano i ligan.

Borta mot Club Brügge i Champions League tog spanjorerna kommandot genom mål av Julián Álvarez och Antoine Griezmann men belgierna hämtade dock upp till 2–2.

Atlético återtog ledningen med elva minuter kvar, men på stopptid slog Christos Tzolis till och ordnade 3–3.

Därmed kom ett nytt tungt poängtapp för Madrid-klubben.

