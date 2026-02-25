Orden efter Bodø/Glimts nya superskräll: ”Det är surrealistiskt”

Bodø/Glimt stod för en ny sensationell skräll under tisdagskvällen.

Den norska storklubben besegrade Inter på San Siro och slog ut den italienska storklubben ur Champions League.

– Det är surrealistiskt och helt galet coolt, säger Håkon Evjen till norska TV2 efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Redan förra veckan stannade fotbollsvärlden upp för att återigen imponeras av Bodø/Glimt.

Den norska storklubben besegrade då Inter med 3–1 på hemmaplan i det första mötet i Champions League och norrmännen satte sig sådan i ett mycket bra läge inför gårdagens retur.

Många trodde nog att Inter skulle vända på dubbelmötet hemma på San Siro, men så blev det inte. Bodø/Glimt både tog ledningen och utökade den och när domaren blåste av matchen igår stod det 2–1 till den norska storklubben, som således tog hem hela dubbelmötet med 5–1.

– Det är surrealistiskt och helt galet coolt. Jag vet nästan inte vad jag ska säga, säger Håkon Evjen till norska TV2 efter matchen.



