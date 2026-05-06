PSG ensamma på tronen – går om ärkerivalen

Under onsdagskvällen blev Paris Saint-Germain klara för sin tredje Champions League-final.

Därmed är parisarna den första franska klubben att nå den milstolpen.

Efter totalt 6–4 mot Bayern München blev Paris Saint-Germain klara för Champions League-finalen i Budapest den 30 maj. Redan nu har den franska storklubben skrivit historia för sitt hemland.

I och med triumfen mot FC Bayern är PSG klara för sin tredje final i Europas främsta klubblagsturnering. Det har ingen annan fransk klubb någonsin mäktat med.

Parisarna går därmed om Stade de Reims och ärkerivalerna Olympique Marseille som båda nått två finaler vardera. I övrigt har Monaco och Saint-Étienne nått varsin final.

PSG blev tack vare Champions League-segern i fjol den andra franska klubben, tillsammans med Marseille, att vinna en den ärofyllda bucklan.

Om parisarna besegrar Arsenal den 30 maj blir man därmed den första franska klubben att göra det två gånger.