Real Madrid slutspelsklara – trots dubbla utvisningar

Svensklaget Real Madrid är klara för slutspel i Women’s Champions League.

Detta efter att ha besegrat VfL Wolfsburg med 2–0, trots att man drog på sig två utvisningar.

Foto: Bildbyrån

Med Filippa Angeldahl från start och med Bella Andersson och Hanna Bennison på bänken tog sig Real Madrid an redan slutspelsklara VfL Wolfsburg i Women’s Champions League denna tisdagskväll.

Det började också bra för hemmalaget som tog ledningen i den 19:e minuten genom Maria Mendez.

Strax före paus åkte dock hemmalaget på ett bakslag, detta då Maëlle Lakrar åkte på sin andra varning och såldes blev utvisad.

Trots utvisningen så utökade Real sin ledning i mitten av den andra halvleken genom Linda Caicedo.

På stopptid drog även Iris Ashley på sig rött kort i hemmalaget, men trots det lyckades huvudstadslaget hålla undan och säkra en slutspelsplats.

Angeldahl spelade hela matchen medan både Bennison och Andersson blev kvar på bänken.