Real Madrids bakslag – försvararen missar stormötet

Stormöte i Champions League mellan Real Madrid och Manchester City.

Då kommer hemmalaget tvingas klara sig utan Alvaro Carreras.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid har en hel del skadeproblem för tillfället.

Kylian Mbappé (som dock kan komma att komma till spel), Jude Bellingham och Rodrygo är skadade och inför morgondagens möte med Manchester City så har storklubben åkt på en ny skadesmäll.

Real Madrid meddelar denna måndag att Alvaro Carreras är skadad och kommer att missa onsdagens match.

Mötet mellan Real Madrid och Manchester City är det första av två åttondelsfinaler och matchen sparkar i gång vid 21:00 på onsdag.