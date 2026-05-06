Simeones hyllning: ”Kommer ge honom all kärlek”

Antoine Griezmann har gjort sin sista Champions League-match för Atletico Madrid.

Nu hyllar Atletico-tränaren fransmannen stort.

– Han har lämnat ett outplånligt avtryck, säger Diego Simeone till Canal+Foot.

Med 497 matcher under bältet för Atletico Madrid har Antoine Griezmann gjort sin sista Champions League-match för den spanska storklubben.

Efter gårdagens förlust mot Arsenal i semifinalen tackade den 35-årige stjärnan, med största sannolikhet, för sig i världens bästa turnering. Detta då han kommer att flytta till MLS-klubben Orlando City under sommaren.

Efter gårdagens debacle i London hyllade den mångåriga Atletico-tränaren Diego Simeone fransmannen med stora ord.

– Vilken resa – han har lämnat ett outplånligt avtryck. Otroliga mål, han kommer för alltid att vara en del av klubbens historia! Vi kommer att ge honom all den kärlek han förtjänar under de sista hemmamatcherna, säger Simeone till Canal+Foot.

Målvakten Jan Oblak menar att det hade varit fint att ge fransmannen chansen att spela CL-final.

– Det hade varit fantastiskt att avsluta med en titel för Griezmann, säger slovenen enligt L’Équipe.

Totalt sett har Griezmann nu fyra matcher kvar att spela för sitt Atletico Madrid. Den sista spelas den 24 maj mot Villarreal borta.









