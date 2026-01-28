Spurs-duo inblandade i bilolycka: ”Alla är oskadda”

Två spelare i Tottenham Hotspur har varit inblandade i en bilkrock.

Detta i form av Wilson Odobert och Randal Kolo Muani.

– Alla är oskadda, säger Spurs-tränaren Thomas Frank på en presskonferens.

Foto: Alamy

I kväll ställs Tottenham Hotspur mot Eintracht Frankfurt på bortaplan i den sista Champions League-matchen för ligafasen.

Inför denna har två av spelarna i Premier League-laget råkat ut för en mindre bilkrock, i form av Wilson Odobert och Randal Kolo Muani.

Enligt TalkSport ska bilder på en skadad svart Ferrari ha spridits på sociala medier med de två spelarna stående bredvid bilen på gatan.

Under en presskonferens inför matchen förtäljer Spurs-tränaren Thomas Frank att spelarna ska ha klarat sig oskadda från incidenten.

– Kolo Muani och Odobert är båda okej, säger dansken och fortsätter:

– De var tyvärr inblandade i en mindre bilolycka. Alla andra involverade ska är oskadda.

Frank fortsätter och berättar vad som utlöste olyckan.

– Det var ett däck som smällde. De kommer att resa hit (Frankfurt) lite senare.

Matchen mellan Eintracht Frankfurt och Tottenham Hotspur har avspark klockan 21.00.