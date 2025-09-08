Tel utelämnades från Spurs CL-trupp: ”Definitivt en besvikelse”

Mathys Tel fick inte plats i Tottenham Hotspurs Champions League-trupp.

Nu berättar han, för Le Telegramme, om besvikelsen.

– Just nu är det definitivt en besvikelse, då jag vill vara med, men det är tränarens val, säger Tel.

Foto: Bildbyrån

Det var under vintern som Mathys Tel lånades ut från Bayern München till Tottenham Hotspur, och senare köptes loss.

Under säsongsinledningen har anfallaren fått tre korta inhopp och lämnades dessutom utanför Thomas Franks trupp till Champions League.

Nu berättar fransmannen om känslorna kring petningen.

– Det var med respekt. Han (Thomas Frank) ringde mig och berättade om sitt val och sedan såg jag att truppen kom ut, säger Tel till Le Telegramme och fortsätter:

– Det gör ont, men jag är positiv oavsett vad. Jag har jobbat med den mentala biten. Just nu är det definitivt en besvikelse, då jag vill vara med, men det är tränarens val. Jag kan bara respektera det och jobba för att komma tillbaka på bästa möjliga sätt.

Även om Tel inte har fått en plats i den trupp som ska spela ligafasen av Champions League kan han få en plats i slutspelstruppen – om Spurs tar sig dit.






