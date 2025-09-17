TV: Tuff CL-start för Hien och Atalanta – PSG visade klass

Isak Hien och hans Atalanta hade inte kunnat få en tuffare start på årets Champions League-spel.

Bergamo-klubben ställdes mot fjolårsmästarna Paris Saint Germain.

PSG gjorde även jobbet och vann komfortabelt med 4–0.

Foto: Bildbyrån

Champions League är igång sedan igår och ikväll klev Isak Hien och hans Atalanta in i turneringen.

Svensken och hans lagkamrater hade nog hoppats på en lättare premiärmatch än fjolårsmästarna Paris Saint Germain på bortaplan.

PSG saknade stjärnspelare som Ousmane Dembélé och Désiré Doué, men den franska klubben påverkades inte allt för mycket av det.

Redan i den 3:e minuten tog man ledningen genom Marquinhos och i slutet av den första halvleken utökade Khvicha Kvaratskhelia ledningen 2–0.

PSG hade kunnat få med sig 3–0 i paus, men Bradley Barcola lyckades inte göra mål från straffpunkten i den 44:e minuten och hemmalaget fick nöja sig med 2–0 i paus.

3–0 kom dock tidigt i den andra halvleken genom Nuno Mendes och på stopptid fastställde Goncalo Ramos slutresultatet till 4–0.