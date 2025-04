TV: 19-åring slog till med klassmål i CL-kvarten

Under onsdagskvällen ställdes Paris Saint-Germain mot Aston Villa i kvartsfinalen av Champions League.

Efter 35 minuter skulle Aston Villa chocka hemmalaget via mål av Morgan Rogers.

Fyra minuter därefter slog Désiré Doué till med ett riktigt klassmål.

Efter att Paris Saint-Germain slagit ut Liverpool i åttondelsfinalen av Champions League – och Aston Villa gjort detsamma mot Club Brügge – ställdes de två lagen mot varandra i kvartsfinal.



I Paris var det tydligt att hemmalaget greppade tag om matchinledningen och tryckte ner engelsmännen i sina block. Efter de dryga fem första minuterna ägde PSG så gott som allt bollinnehav.



I den åttonde minuten tvingade Nuno Mendes Villa-keepern Emiliano Martinez till matchens första räddning när han drog till på volley i straffområdet.



Trots ett par lägen för hemmalaget, varav ett tungt skott från Vitinha, var ställningen mållös när 30 minuter hade passerat.



Med 35 minuter på klockan ställde Aston Villa om. John McGinn hittade till Marcus Rashford som i sin tur spelade bollen vidare till Tielemans. Belgaren kunde därefter servera Morgan Rogers som enkelt kunde stöta in 1-0 till bortapublikens jubel.



PSG skulle dock studsa tillbaka bara fyra minuter senare. Detta efter att Désiré Doué vikt in från vänster och läckert skruvat in 1-1 via ribban och in. Ett riktigt fint avslut från 19-åringen som ledde sitt lag tillbaka in i matchen.



”Désiré Doué is special”, skrev Champions Leagues officiella konto på X.