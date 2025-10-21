TV: Haaland slog till för tolfte matchen i rad

Erling Haaland är i storform.

Under onsdagens Champions League-möte med Villarreal borta gjorde han mål för tolfte matchen i rad.

Foto: Alamy

Matchen mellan Villarreal och Manchester City i Champions League var 17 minuter gammal när den norska anfallsstjärnan Erling Braut Haaland slog till med matchens första mål.

Detta innebar även att han nu har gjort mål i tolv raka matcher och 18 mål på de 14 senaste matcherna i klubb- och landslagsfotbollen.

Totalt sett har norrmannen nu gjort 53 mål i Champions League vilket gör honom till den nionde bäste målskytten i turneringens historia. För att ta sig upp på åttondeplatsen behöver Haaland göra tre mål, då han tangerar Ruud van Nistelrooys facit.

Med 40 minuter på klockan skulle Bernardo Silva utöka bortalagets ledning, vilket blev matchens slutresultat.

Det innebär att Manchester City har tagit sju poäng på tre matcher i ligafasen – samtidigt som Villarreal har tagit en poäng.