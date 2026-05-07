Uppgifter: Arsenal-stjärnan riskerar avstängning i CL-finalen

Den 30 maj ska Arsenal spela sin första Champions League-final på 20 år.

Då är det inte helt säkert att Gabriel Jesus kommer att delta.

Enligt The Mirror riskerar brassen att stängas av i finalen.

I tisdags säkrade Arsenal en plats i Champions League-finalen, vilket blir klubbens första sedan 2006.

Efter avancemanget på Emirates Stadium firade bland annat svenske Viktor Gyökeres mot den Atletico Madrid-spelaren Marc Pubil, vilket i sin tur ledde till en konfrontation.

Under denna uppges Gabriel Jesus ha klivit in i bråket för att försvara anfallskollegan och där delat ut en form av örfil mot Pubil, enligt The Mirror.

För detta riskerar han nu att straffas. Enligt tidningen utreder Uefa Jesus agerande som ett eventuellt regelbrott vilket kan få konsekvensen att han missar finalen på grund av en avstängning.

Förbundets disciplinnämnd sägs meddela ett eventuellt besked i frågan inom den närmsta framtiden. I finalen ställs Arsenal mot Paris Saint-Germain, den 30 maj.