Häcken får oavgjort mot Shelbourne

BK Häcken inledde på torsdagskvällen Europa Conference Leagues ligafas med bortamatch mot irländska Shelbourne.

Trots en hel del chanser slutade matchen 0-0.

Under kvällen var det dags för Häcken att ta klivet in i ligafasen, och laget reste till Dublin för att ställas mot Shelbourne.

Tränaren Jens Gustafsson gjorde en förändring jämfört med 2–0-segern mot IFK Norrköping i allsvenskan. Mikkel Ryggard, som varit avstängd mot Peking, gick in i startelvan i stället för Amor Layouni.



***



Efter en tilltrasslad situation i Shelbourne-försvaret hamnade bollen hos Mikkel Ryggard, som från strax utanför straffområdet fick iväg ett tungt skott. Avslutet smet dock tätt utanför stolpen.

Bara minuter senare skapade hemmalaget farlighet på en hörna, där returen hamnade rätt och bollen till slut slogs i nät. Glädjen blev dock kortvarig – linjedomaren vinkade för offside och målet dömdes bort.

Efter 16 minuter stod det fortfarande 0–0 i Dublin, trots att matchen redan hade bjudit på två heta chanser.

Häcken skapade därefter ytterligare två farliga lägen, och första halvleken präglades av en hel del möjligheter från båda lagen, även om inget ledde till mål. Först i slutminuten var Shelbourne mycket nära att ta ledningen, men ställningen höll sig 0–0 till paus.

Andra halvleken följde samma mönster. Båda lagen fortsatte skapa chanser, men målprotokollet förblev tomt under hela matchen.







