JUST NU: Så startar BK Häcken mot Shelbourne

BK Häcken inleder ikväll Europa Conference League med bortamatch mot irländska Shelbourne.

Matchen startar 21.00.



Det är dags för BK Häcken att inleda Europa Conference Leagues ligaspel. Då har laget rest till Irländ där de ställs mot Shelbourne,

Tränaren Jens Gustafsson gör en ändring jämfört med 2–0-segern mot IFK Norrköping i allsvenskan.



Mikkel Ryggard, som var avstängd mot Peking, kliver in i startelvan istället för Amor Layouni.

Startelvor:

Shelbourne: Speel – Gannon, Barrett, Ledwidge, Norris – Mbeng, McInroy, Linney – Coote, Odubeka, Wood

Häcken: Berisha – Hilvenius, Lode, Helander, Lundkvist – Gustafson, Ryggard, Andersen – Lindberg, Svanbäck, Dembe