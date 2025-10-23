Simon Gustafson: ”Det är en billig straff”

BK Häcken var på väg mot en jätteskräll mot Rayo Vallecano.

Då tilldelades La Liga-klubben en straff som man förvaltade på stopptid.

– Det är en billig straff, men sånt händer, säger Simon Gustafson till Disney + efter matchen.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken stod för en imponerande insats mot Rayo Vallecano denna torsdagskväll.

Hisingeklubben inledde starkt och borde nog ha tagit ledningen tidigt, men första målet stod gästerna för.

Häcken kvitterade dock sedan strax före paus och i den 55:e minuten fullbordades vändningen då Isak Brusberg satte dit 2–1.

Hemmalaget såg sedan länge ut att hålla ut, men på stopptid tilldömdes Rayo en straff efter en VAR-granskning.

Innan Andrei Rațiu satte straffen i mål var det dock fullkomligt kaos i Häckens straffområde, detta då det utbröt stort bråk.

– Det är ett komplett kaos. Vi gjorde allt för att skydda målet. Vi försvarade massor av inspel. Det är en billig straff, men sånt händer. Det vi kan vara besvikna över, som vi själva kan kontrollera, är de första 15 minuterna där vi kan göra fyra eller fem mål, säger Simon Gustafson till Disney + efter matchen.

En seger hade varit historisk för Häcken, detta då det hade varit klubbens första på herrsidan i en Europaturnering.