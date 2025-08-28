Solskjær sparkad – efter playoff-fiaskot

Besiktas åkte ur Conference League-kvalet mot Lausanne.

Nu sparkar den turkiska klubben tränaren Ole Gunnar Solskjær.

Besiktas ställdes mot Lausanne i playoff till Conference League. Det första mötet slutade 1–1.

I returen som spelades under torsdagen vann Lausanne med 1–0 vilket innebär att Besiktas är ute ur turneringen.

Strax efter nederlaget bekräftar den turkiska klubben att de säger upp kontraktet med tränaren Ole Gunnar Solskjær.

Klubben skriver at beslutet togs under ett styrelsemöte under kvällen.

Solskjær har tidigare varit tränare för Manchester United, Cardiff och norska Molde.