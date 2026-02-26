Tankovic målskytt i ECL – men AC Omonia utslagna

Muamer Tankovic gav sitt Omonia hopp med ett tidigt mål i returen mot Rijeka.

Men trots svenskens fullträff blev det uttåg ur Conference League efter en tung förlust.

Foto: Bildbyrån



På torsdagskvällen ställdes kroatiska Rijeka mot cypriotiska AC Omonia i returmötet i playoff-spelet till Europa Conference League.

Muamer Tankovic fanns med i startelvan för Omonia och klev fram direkt. Redan tidigt i matchen skickade han in 1–0 och kvitterade därmed dubbelmötet efter att Rijeka vunnit det första mötet med 1–0.



Men glädjen blev kortvarig.



Rijeka svarade starkt och vände matchbilden. Toni Fruk stod för två fullträffar innan Daniel Adu-Adjei fastställde slutresultatet.

Matchen slutade 3–1 till Rijeka, vilket innebar 4–1 totalt över två möten.

Därmed är Omonias europaspel över för den här gången.