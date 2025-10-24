Efter poängtappet mot La Liga-laget: ”Extremt stolt”

Man ledde matchen fram till den 103:e minuten – då Rayo Vallecano kvitterade på straff.

Trots det är Häcken-tränaren Jens Gustafsson nöjd efter gårdagens insats.

– Det är en toppinsats från vår sida under hela matchen, säger han enligt GP.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken stod för en imponerande insats mot Rayo Vallecano under gårdagen. Hisingen-klubben inledde starkt och borde nog ha tagit ledningen tidigt, men det första målet stod gästerna för.

Häcken kvitterade dock sedan strax före paus och i den 55:e minuten fullbordades vändningen då Isak Brusberg gjorde 2–1 för de gulsvarta. Hemmalaget såg sedan länge ut att hålla ut, men på stopptid tilldömdes Rayo en straff efter en VAR-granskning, som Andrei Rațiu tryckte in för 2-2.

Trots de förlorade två poängen valde Häcken-tränaren Jens Gustafsson glädjen efter matchen.

– Jag är väldigt stolt över spelarna och hur vi presterar därute. Det är en toppinsats från vår sida under hela matchen. Vi möter ett väldigt bra lag men vi är det lag som har kommandot under hela matchen och skapar fler chanser och det lag som spelar den bästa fotbollen, säger han enligt GP och fortsätter:

– Jag är extremt stolt över att vara tränare för Häcken.

Även högerbacken Julius Lindberg, som stod för både mål och assist mot La Liga-laget, hyllar sina lagkamraters prestation.

– Vi kommer att kunna ta med oss den här prestationen och alla bra saker vi gör. Det här bygger självförtroende när vi mäter oss med ett sådant här lag. Det kommer vi kunna ta med oss genom hela den här turneringen och avslutningen av allsvenskan, säger han.

