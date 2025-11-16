18-åringen vinner skytteligan – galna (!) statistiken
30 mål på 26 matcher.
Med det är Felicia Schröder, 18, skyttedrottning i damallsvenskan 2025.
Den 18-åriga supertalangen Felicia Schröder har gjort storsuccé för Häcken i år. Med sina 30 mål har ynglingen varit en nyckelspelare i Häckens första SM-guld någonsin, och efter söndagens match står det klart att Schröder blir skyttedrottning i damallsvenskan.
Felicia Schröder toppar listan, 13 mål framför tvåorna Ellen Wangerheim och Sara Kanutte Fornes (17).
I fjol slog Häcken-stjärnan till med 12 mål i damallsvenskan. Det blir alltså en ökning med 18 (!) mål.
Damallsvenska skytteligan 2025
- Felicia Schröder, BK Häcken: 30 mål
- Ellen Wangerheim, Hammarby IF: 17 mål
- Sara Kanutte Fornes, Malmö FF: 17 mål
- Julie Blakstad, Hammarby: 15 mål
- Larkin Russell, Växjö DFF: 12 mål
