18-åringen vinner skytteligan – galna (!) statistiken

30 mål på 26 matcher.

Med det är Felicia Schröder, 18, skyttedrottning i damallsvenskan 2025.

Foto: Bildbyrån

Den 18-åriga supertalangen Felicia Schröder har gjort storsuccé för Häcken i år. Med sina 30 mål har ynglingen varit en nyckelspelare i Häckens första SM-guld någonsin, och efter söndagens match står det klart att Schröder blir skyttedrottning i damallsvenskan.

Felicia Schröder toppar listan, 13 mål framför tvåorna Ellen Wangerheim och Sara Kanutte Fornes (17).

I fjol slog Häcken-stjärnan till med 12 mål i damallsvenskan. Det blir alltså en ökning med 18 (!) mål.

Damallsvenska skytteligan 2025