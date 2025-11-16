Prenumerera

Foto: Bildbyrån

18-åringen vinner skytteligan – galna (!) statistiken

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
30 mål på 26 matcher.
Med det är Felicia Schröder, 18, skyttedrottning i damallsvenskan 2025.

251108 Häckens Felicia Schröder jublar efter fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Djurgården och Häcken den 8 november 2025 i Stockholm.
Den 18-åriga supertalangen Felicia Schröder har gjort storsuccé för Häcken i år. Med sina 30 mål har ynglingen varit en nyckelspelare i Häckens första SM-guld någonsin, och efter söndagens match står det klart att Schröder blir skyttedrottning i damallsvenskan.

Felicia Schröder toppar listan, 13 mål framför tvåorna Ellen Wangerheim och Sara Kanutte Fornes (17).

I fjol slog Häcken-stjärnan till med 12 mål i damallsvenskan. Det blir alltså en ökning med 18 (!) mål.

Damallsvenska skytteligan 2025

  • Felicia Schröder, BK Häcken: 30 mål
  • Ellen Wangerheim, Hammarby IF: 17 mål
  • Sara Kanutte Fornes, Malmö FF: 17 mål
  • Julie Blakstad, Hammarby: 15 mål
  • Larkin Russell, Växjö DFF: 12 mål

