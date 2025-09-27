Felicia Schröder om Häckens serieledning: ”Otroligt viktigt” 

SOLNA. BK Häcken vann mot AIK med 2-5 i damallsvenskan.

Det blev en knackig start men sen kom laget igång.

– Otroligt viktigt. Det tycker jag att vi förtjänar efter en sån här match, säger Felicia Schröder efter matchen.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken bjöd på en svängig match men var i slutändan det starkaste laget. I första halvlek kunde AIK dominera matchen men ju mer tid av matchen som gick, desto mer mål kunde Häcken göra.

– Vi gjorde det lite för nervöst tror jag i första halvlek. Men vi trycker på i slutet när AIK är trötta så vi får utdelning.

Med 20 minuter kvar att spela fick Häcken sitt tredje mål för dagen vilket gjorde att en för första gången i matchen tog ledningen. Alice Bergström blev tilldelad målet men det var svårt att se på TV-bilderna om Felicia Schröder var på den eller inte.

– Ja, hon slår den till mig tror jag. Jag kommer inte ihåg om jag hann hoppa över den om jag inte hann fram. Men AIK:s målvakt följer efter mig och så rullar bollen in liksom. Det var skönt.

Ni vänder och vinner till slut. Hur viktigt är det för er som lag att ni lyckas med det?

– Otroligt viktigt. Det tycker jag att vi förtjänar efter en sån här match. Nej men det är otroligt starkt av oss. Inte bara att vi ligger under en gång utan två gånger. Först gör de 1-0 och sedan gör vi 1-1 och sedan får de en tråkig straff som 2-1 och sedan så vänder vi helt och vinner med 5-2 så det är otroligt starkt av oss.

Häcken upp i serieledning

BK Häcken går upp i serieledning efter dagens seger. Häcken har solklart bäst målskillnad i damallsvenskan så för att Häcken ska vinna gäller det att poängen kommer hem.

– Nej, nu måste vi fokusera på nästa match och det är Malmö. Varje match är lika viktig nu. Att ta poäng och det är poängen vi behöver. Målskillnaden har vi, men det är ingenting vi tänker stå på, utan vi gör bara vårt bästa och försöker få så bra prestationer som möjligt, individuellt och som lag.

Häckens nyckelspelare Johanna Fossdalsa Sørensen utgick med ett skadat knä efter att ha vridit till det och det såg verkligen inte bra ut.

– Ja, nej, det blir en klump i magen och det är jättetråkigt. Hon är en otroligt bra spelare och jag vet inte riktigt hur prognosen ser ut. Men otroligt tråkigt, avslutar Schröder.