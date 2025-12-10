Genomgång BK Häcken: ”Ett namn som Häcken borde titta på”

Året 2025 var året då BK Häcken tog det efterlängtade SM-guldet.

Nu går man in som regerande mästare utan sin guldtränare och flera tongivande spelare i årets trupp riskerar att lämna.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling och Lovina Stafhammar går igenom läget i BK Häcken inför 2026.

Foto: Bildbyrån

Äntligen.

Det är ordet som bäst beskriver BK Häckens säsong 2025.

Hisingeklubben hade inför årets säsong fyra raka andraplatser, men efter segern borta mot Djurgården i början av november har det äntligen kunnat titulera sig svenska mästare. Sedan dess har dock en hel del hänt inför vad som ska bli ett guldförsvar under 2026.

Det första och kanske absolut största som hänt Göteborgsklubben är att Mak Lind har tackat för sig efter två och ett halvt år i klubben. BK Häcken är överens med en annan klubb om en övergång för tränaren (enligt uppgifter från Sportbladet rör det sig om North Carolina Courage) och saknade av Lind riskerar att bli stor. Att 37-åringen gjort succé i BK Häcken går inte att bortse ifrån, samtidigt finns ett namn på marknaden som nyligen blivit tillgängligt som vi tycker att BK Häcken borde titta på, nämligen Marcelo Fernandez som inte blir kvar i Djurgården efter årets säsong. 43-åringens kontrakt med Stockholmsklubben har gått ut och sedan en tid tillbaka är det klart att han inte blir kvar och i vår mening är han en mycket tänkbar ersättare till Lind. Fernandez har sedan han tog över Blåränderna utvecklat och etablerat laget som ett topplag i damallsvenskan och med en bättre spelartrupp som den i Häcken kan det mycket väl bli underverk.

Kan det bli Fernandez som ersätter Lind i BK Häcken? Foto: Bildbyrån.

Vem som kommer att ta över efter Lind är såklart den första och största frågan i BK Häcken för tillfället, men utöver det så lär också en hel del hända i spelartruppen.

Jennifer Falk, Hanna Wijk och Aivi Luik sitter alla på utgående kontrakt med Hisingeklubben, samtidigt som låneavtalet för Pernille Sanvig är utgående. Kring Wijk har det rapporterats om att hon kommer att lämna och att det finns intresse från såväl Women’s Super League i England som National Women’s Soccer League i USA. Gällande Falk så är det alltjämt rätt tyst för tillfället, men bara för ett år sedan var hon aktuell för Tottenham och efter den säsongen hon har haft lär inte intresset ha minskat. Sett till Falks ålder kan nu i vinter mycket väl också vara sista gången hon har chansen att gå utomlands och enligt vad vi hör, så lär Häcken visa förståelse ifall en bra möjlighet presenterar sig för Falk.

Kring Luik som fyllde 40 tidigare år i har det varit väldigt tyst också och det återstår att se ifall australiensiskan fortsätter elitkarriären, eller om hon väljer att avsluta på topp med SM-guldet.

Så ser helt enkelt kontraktssituationen ut för de svenska mästarna, men även spelare med kontrakt lär vara attraktiva på marknaden efter den här succésäsongen. Kort och gott så är det nog så att alla spelare i Häckens trupp drar på sig intresse från någon eller några andra klubbar, men det är väl egentligen två namn som det lär vara mest skriverier om i vinter, Felicia Schröder och Anna Anvegård. Båda har säkrats upp på långa kontrakt av BK Häcken under året (Schröder fram till sommaren 2029 och Anvegård fram till sommaren 2028), men det lär dock inte stoppa utländska klubbar från att försöka med stjärnorna.

Gällande Schröder tror vi dock att det blir minst ett halvår till för henne i Häcken och damallsvenskan av den simpla anledningen att hon vill ta studenten, vilket hon gör i juni 2026, innan det är dags för utlandskarriären. Med andra ord bör inte Häcken behöva oro sig allt för mycket kring sin guldklimp redan nu i vinter, samtidigt som man också lär tjäna stora pengar på henne nästa sommar.

Situationen kring Anvegård är svårare, visst har hon skrivit på ett nytt långt kontrakt, men det kan också ha varit för att säkerhetsställa att Häcken får bra betalt vid en eventuell flytt i vinter. 28-åringen, som nu senast var tillbaka i landslagstruppen, lär få bud på sig i vinter och av stjärnorna i Häcken känns hon som den mest troliga att göra en flytt.

Utöver succéduon finns såklart andra spelare som också kan komma att flytta på sig i vinter, däribland Monica Jusu Bah, Alice Bergström och Emma Östlund för att nämna några. Häcken riskerar med andra ord flera tunga spelartapp, men Hisingeklubben lär också få bra betalt ifall man väljer att släppa någon av sina nyckelspelare.

Under säsongen kom Elin Rubensson med det glädjande beskedet att hon ska bli mamma igen och barnet beräknas komma i mitten på mars vilket gör att Rubensson kommer missa stora delar av våren och kanske till och med hela säsongen. Under höstens match mot AIK borta så drog Johanna Fossdalsa sitt korsband. I oktober opererades mittfältaren och nu väntar en lång period av rehab. Vanligtvis brukar det dröja mellan 7-12 månader innan man är tillbaka på fotbollsplanen. Dessa två ”tapp” gör att Häcken har det lite tunt på mittfältspositionerna.

Vad ska man då förvänta sig av BK Häcken 2026? Det självklara svaret är såklart ett slagkraftigt lag som kommer att gå för att försvara guldet, men med tanke på att det råder en hel del ovisshet kring laget, inte minst till Mak Lind ersatts, så återstår det att se vad allt landar i. Häcken har goda möjligheter att försvara årets guld, men då gäller det att man prickar rätt på sina rekryteringar i vinter.