BK Häcken tog tre tunga poäng denna söndag.

FC Rosengård besegrades med 3–0.

Detta efter tre mål i den andra halvleken från Hisingeklubben.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken slåss som bekant med Hammarby och Malmö FF om SM-guldet och ett poängtapp mot FC Rosengård denna söndag hade varit en rejäl missräkning.

Hisingeklubben kom ut starkt och pressade på från start, men i paus var ställningen alltjämt 0–0.

Likaläget stod sig även en bra bit in i den andra halvleken, men i den 68:e minuten kunde Felicia Schröder bryta dödläget.

Häcken utökade sedan två gånger om, först via ett självmål och sedan genom Matilda Nildén, innan domaren blåste av matchen.

Hisingeklubben vann således med 3–0.