Häcken vände och vann mot MFF – Tindell och Schröder hjältar

Det är toppmöte i damallsvenskan när Malmö FF tar emot BK Häcken.

Då tog Malmö FF ta ledningen efter målvaktstavla men Häcken kunde vända och vinna.

Matchen slutade 1–2.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF tog emot BK Häcken i damallsvenskans femte omgång.

Efter 20 minuter spelade kunde hemmalaget ta ledningen efter att Fanney Birkisdottir gjort en målvaktstavla. Wilma Carlsson blev målskytt och gjorde därmed sitt första mål i himmelsblått.

Bara kort tid efter fick Monica Jusu Bah en liknade chans när hon stormade själv mot Zecira Musovic men landslagsmålvakten stod för en benparad utan dess like och kunde rädda MFF.

Dryga kvarten efter MFF:s ledningsmål kunde Felicia Schröder kvittera för BK Häcken.

I andra halvlek kunde BK Häcken ta ledningen efter ett drömmål av Tabby Tindell och Zecira Musovic får inte tag på bollen.

Tindells mål blev matchens sista och Häcken kunde vända och vinna.

Startelvor:

Malmö FF: Musovic – Hoff Persson, Löfqvist, Petrovic, Carlsson – Lilja, Persson – Skoog, D’Aquila, Ivanovic – Kanutte Fornes.

BK Häcken: Birkisdottir – Löwing, Luik, Östlund, Selerud – Aküng, Tindell, Sanvig – Jusu Bah – Anvegård – Schröder.