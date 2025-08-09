Häckens glädje: ”Betyder otroligt mycket”

BK Häcken slog Djurgården med 4–1.

En smakstart på den damallsvenska återstarten för Hisingenklubben.

– Det var väldigt skönt att starta så här, säger Felicia Schröder till Fotbollskanalen.

Video Schröders show gav Häcken tre poäng mot Djurgården

BK Häcken stod för en rejäl seger mot Djurgården under lördagen. Häcken vann med 4–1 där alla mål gjordes av Felicia Schröder.

– Segern betyder otroligt mycket. Att få starta så här och göra fyra mål. Tyvärr gjorde de ett straffmål, men det var väldigt skönt att starta så här, säger Schröder till Fotbollskanalen.

BK Häcken tog, i och med segern, en förstaplats i den damallsvenska tabellen. Felicia Schröder menar att det bara är att fortsätta jobba hårt för att till slut ta hem ett SM-guld.

– Hårt jobb på träningarna. Det har vi sett till att göra fram till nu, så det är bara att fortsätta med det och ha tålamod och självförtroende och allt.

BK Häcken ställs mot Växjö den 17 augusti.