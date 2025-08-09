Schröder matchhjälte – sänkte Djurgården

Det spelades toppmöte i damallsvenskan under lördagen mellan Häcken och Djurgården.

Då vann Hisingenklubben efter fyra mål av Felicia Schröder.

– Det är jätteskönt, säger hon till Viaplay efter matchen.

BK Häcken tog emot Djurgården i den damallsvenska återstarten. Toppmötet slutade 4–1 till Häcken.

Det första målet kom i den andra halvleken efter en händelserik första. Skytteligaledaren Felicia Schröder hittade in med 1–0-målet med dryga halvtimmen kvar att spela.

Bara tre minuter senare utökade Häcken och det var Felicia Schröder igen som utökade till 2–0 och nöjde sig inte där utan slog även in 3–0-målet minuter senare.

Djurgården fick nöja sig med en straff som ”Sessy” Åsland kunde placera in för en reducering.

På tilläggstid stängde Felicia Schröder matchen och blev fyramålsskytt. Matchen slutade 4–1 till BK Häcken.

– Det är jätteskönt. Vi avslutade(våren) på topp och börjar på topp, säger hon till Viaplay efter segern.