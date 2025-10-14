STAFHAMMAR: ”Häcken stormar mot guld”

Seriefinalen, säkrade kontakt och poängrekord är bara lite av det som hände under omgång 22 av damallsvenskan.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från omgången.

Foto: Bildbyrån

Häcken stormar mot guld

Det var seriefinal i damallsvenskan mellan Hammarby och Häcken. Det bjöds på publikrekord och en bra stämning. Förvisso kan allt fortfarande hända men Häcken har ett grepp om guldet efter segern mot Hammarby hemma på Bravida Arena. Tabby Tindell och Anna Anvegård stod för målen som kan ge BK Häcken sitt efterlängtade guld man har kämpat för i flera år. Efter segern ligger Göteborgslaget fyra poäng före tvåan Hammarby.

Foto: Bildbyrån

Norrköping slog poängrekord

IFK Norrköping har inte förlorat en match sedan sommaruppehållet slutade och med bara fyra omgångar kvar har man redan slagit sitt poängrekord i damallsvenskan. Denna omgången tog man den femte raka segern när man mötte Kristianstad på bortaplan. Det blev ett sent avgörande när rutinerade Jessica Wik gjorde mål i den 88:e minuten.

Vittsjö säkrade kontraktet

Damallsvenskan 2026 kommer Vittsjö vara en del av. Klubben kunde säkra kontraktet efter helgens seger mot BP. Det blev en svängig match där Vittsjö tog en stabil ledning i första halvlek genom mål av Hanna Ekengren och Daniela Galic. I andra halvlek blev det mer spänning när Wilma Wärulf och Vera Blom kunde kvittera till 2–2. Men i matchens slutskede så satte Kajsa Lind in 3–2 till Vittsjö och säkrade deras allsvenska kontrakt.

Sembrants första mål i AIK på 11 år

AIK tog emot Alingsås, och det blev en händelserik historia. Först gjorde AIK ett målvaktsbyte när Jada Whyman fick lämna plats för Emilia Dannbäck. Detta för att AIK mötte tabelljumbon och passade på att vila målvaktsklippan Whyman. Jennie Nordin drog igång hela målkalaset när hon gjorde 1–0 i den 9:e minuten. Men det blev första halvlekens enda mål och här trodde man att det kunde gå hur som helst.

Direkt i andra halvlek kunde Nova Selin sätta dit 2–0 och sen satte Adelisa Grabus dit två mål på fem minuter. Med dryga kvarten kvar att spela kunde hemvändaren Linda Sembrant sätta dit 5–0, med sitt första AIK-mål på 11 år. Men sen slog Alingsås till med tre mål på 10 minuter men det fanns inte tid att kvittera och i den 93:e minuten utökade AIK till 6–3.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens viktiga seger i toppstriden

Djurgården åkte till Malmö IP för att spela mot Rosengård. Första halvlek blev mållös men i andra halvlek slog Oliva Ilenius till med två baljor och blev Djurgårdens hjälte i kampen om att kanske kunna nå tredjeplatsen. Rosengård reducerade efter en straff i den 91:a minuten som Emma Jansson dunkade in i mål.

Djurgården ligger nu fyra poäng bakom trean Malmö FF och Rosengård har två poäng upp till BP som ligger på 11:e plats i tabellen.