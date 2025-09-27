TRE PUNKTER: ”Häckens mardröm”

AIK tog emot Häcken i damallsvenskan.

Slutresultatet blev 2–5.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

AIK starka mot topplagen

Det blev förvisso en förlust för AIK men de kan ta med sig att kollektivet är oerhört starkt. I första halvlek och delar av andra halvlek dominerar hemmalaget och Häcken kommer inte till några vassa chanser. Det är någpt man ska ta med dig inför nästa veckas derby. Att man kan göra det svårt för guldkandidater.

Häckens mardröm

Johanna Fossdalsa Sørensen fick lämna planen i första halvlek på grund av en knäskada. Det såg inte bra ut och man kunde se hur hon vred knät utan att gå in i en duell. Under andra halvlek klev hon ut med kryckor så det ser inte bra ut. Fossdalsa Sørensen har varit en nyckelspelare för BK Häcken under året och att tappa henne under en längre tid kan bli ett riktigt stort tapp.

Anvegård tillbaka på riktigt

Anna Anvegård har varit borta på grund av skada en längre period. Nu visar hon att hon verkligen är tillbaka i toppform och under dagens match blev hon tvåmålsskytt. Hon gör en jättefin match och är inblandad i det mesta. Otroligt viktigt för både Häcken och för landslaget att ha henne tillbaka.