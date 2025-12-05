Där spelas Sveriges hemmamatcher i VM-kvalet

Nästa år ska Sverige kvala in till VM 2027.

Nu har arenorna och datumen för hemmamatcherna i kvalet släppts.

Se dem här!

Foto: Bildbyrån

Under den kommande våren går Sverige in i kvalet till VM 2027 i Brasilien. Där lottades man in i Liga A:s första grupp tillsammans med Italien, Danmark och Serbien.

Dessa ska man möta två gånger var där den ena matchen spelas hemma och den andra borta. Nu står det klart när och var de blågula hemmamatcherna spelas.

Den 14:e april tar man emot Danmark på Gamla Ullevi i Göteborg där matchen har avspark klockan 19.00.

Den 18:e april har man rest till Strawberry arena i Stockholm för att möta Serbien klockan 16.00.

Den sista hemmamatchen i gruppspelet spelas på Gamla Ullevi mot Italien den 9 juni och har avspark klockan 19.00.

Bortamatchen mot Italien spelas den 3:e mars och mot Serbien den 7:e mars. Gällande bortamatchen mot Danmark saknas information från SvFF.