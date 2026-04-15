Gjorde mål inför hemmapubliken: ”Obeskrivlig känsla”

GÖTEBORG: Monica Jusu Bah fick göra sitt första landslagsmål på Gamla Ullevi.

I övrigt är hon besviken över Sveriges insats.

– Första halvlek är ju skrattretande, säger Jusu Bah efter matchen.

I den åttonde minuten satte Monica Jusu Bahs Sveriges ledningsmål, vilket även var 22-åringens första i landslaget.

– Det är en obeskrivlig känsla. Jag visste typ inte var jag skulle ta vägen. Jag kände bara ”oj, gjorde jag mål idag?”, säger yttern efter matchen.

Trots det tidiga målet och ett svenskt spelövertag lyckades Danmark hitta in i matchen igen. Efter en halvtimme kvitterade stjärnanfallaren Pernille Harder, efter en försvarsmiss av Sverige.

I den 92:a minuten rullade danskorna in segermålet, även då efter svagt försvarspel från blågult.

– Första halvlek är ju skrattretande, med tanke på hur matchbilden såg ut. Vi är absolut det bättre laget och jag vet att alla känner det också, säger Jusu Bah och fortsätter.

– Jag upplevde att vi var lite stressade. Hade vi varit mer sansade så hade vi kunnat göra göra fler mål, menar hon.

22-åringens klubbkamrat Felicia Schröder fick ett kanonläge i den första halvleken, men avslutet tog i stolpen. Samtidigt som Jusu Bah fick göra sitt första mål för blågult så står Schröder allt jämnt på noll.

Jusu Bah vill inte stressa upp sin lagkamrat från BK Häcken.

– Hon komme ju i lägen idag. Den kommer. Time will tell. Mitt mål kom idag, hennes kanske kommer i nästa match. Man vet ju aldrig, menar Jusu Bah.

Sverige spelar sin nästa VM-kvalmatch på lördag. Då ställs blågult mot Serbien på Nationalarenan i Solna.