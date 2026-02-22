Rolfö utanför Uniteds trupp igen: ”En typ av lårkaka”

I onsdags togs hon ut i Tony Gustavssons landslagstrupp.

I dag fanns Fridolina Rolfö inte med i Manchester Uniteds matchtrupp mot Chelsea FC.

– Hon kommer förhoppningsvis att vara redo till finalen, sade tränare Marc Skinner för några dagar sedan.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen tog förbundskapten Tony Gustavsson ut den landslagstrupp som ska inleda kvalet till VM om en dryg vecka.

Då fanns Manchester United-spelaren Fridolina Rolfö med i truppen, där hon var uttagen som försvarare.

En farhåga inför den kommande premiären mot Italien var dock att Rolfö utgick med en skada mot Leicester i början av februari och inte har varit uttagen i någon matchtrupp sedan dess.

Inför dagens FA-cupmatch mellan United och Chelsea FC stod det även klart att Rolfö inte skulle komma till spel. Enligt tränaren Marc Skinner handlar det om en tuffare smäll mot låret.

”Vi bedömer henne forstatt inför söndag, om hon inte är uttagen blir hon förhoppningsvis det inför finalen. Det är fortfarande ett par dagar kvar av bedömningen och det känns som en typ av lårkaka vi bara måste få hantera”, sade han inför söndagens match.

Om Fridolina Rolfö kan komma till spel för Sverige nästa vecka återstår att se.