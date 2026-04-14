Så ska Sverige ersätta Asllani: ”Gäller att steppa upp lite”

GÖTEBORG. Kosovare Asllani har dragit korsbandet och kommer inte att spela de två VM-kvalmatcherna.

Då menar Julia Zigiotti Olme att det blir svårt att ersätta den blågula lagkaptenen.

– Det är klart att det kommer att bli ett tomrum utan henne, säger hon under måndagens pressträff.

Under tisdagen spelar Sverige sin tredje kvalmatch till VM 2027 i Brasilien. För motståndet står grannlandet Danmark som kommer och besöker Gamla Ullevi i Göteborg.

Då behöver de blågula spelarna se upp för ett speciellt hot i motståndarlaget – Bayern München-spelaren Pernille Harder.

– Det handlar om att inte ge henne så mycket ytor. Hon är väldigt duktig på att både gå i djupet men också komma nära. Det gäller att ha koll på henne och ligga nära, förklarar Julia Zigiotti Olme under måndagens pressträff och säger sig vara beredd att agera som ”en jobbig jävel” gentemot anfallaren:

– Jo men det tycker jag. Det brukar jag vara, säger United-spelaren och skrattar.

Till kvällens match, och den kommande mot Serbien, kommer Tony Gustavssons lag att behöva klara sig utan lagkapten Kosovare Asllani som har dragit korsbandet. Då menar Julia Zigiotti Olme att det inte kommer bli lätt att ersätta hennes rutin och ledarskap.

– Det handlar väl om att alla får ta extra ansvar. Hon är ändå kapten och har varit med så pass länge i det svenska landslaget, det är klart att det kommer att bli ett tomrum utan henne. Men jag tycker att vi är en så pass bra grupp så vi försöker bara att hjälpa varandra, med hjälp av den som kommer in på den positionen. Det gäller att alla steppar upp lite extra.

Kan föräras kaptensbindeln: ”Hade varit en ära”

När det kommer till kaptensvalet i Asllanis frånvaro har Tony Gustavsson utsett en grupp med olika ”lagdelskaptener”. En av dessa är Julia Zigiotti Olme.

– Jag är bara mig själv, det är liksom ingen skillnad på att inte vara det. Det är något Tony vill ha och som jag sade innan: Jag tycker att alla är så pass bra så det spelar inte så stor roll. Vi alla är oss själva och det är inte så att någon annan mittfältare inte tar något ansvar. Det är väl bara en liten titel, säger hon och skrattar.

När det kommer till Zigiotti Olmes syn på ledarskap berättar hon att hon ska försöka pusha sina lagkamrater verbalt, men också föregå med gott exempel.

– Jag försöker snacka mycket och pusha på laget, men också visa genom mina aktioner som att löpa hårt och gå in i dueller.

I det fall att Stina Blackstenius inte spelar från start i kvällens match kommer Manchester United-spelaren att få trä på sig lagkaptensbindeln runt armen.

– Det är klart att det hade varit en stor ära. Det är liksom Sveriges damlandslag och det är klart att det hade en ära att vara kapten, men det förändrar inte jättemycket – även om det hade varit en stor ära, avslutar hon.

Matchen mellan Sverige och Danmark har avspark klockan 19.00.