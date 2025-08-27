SOLNA. Tony Gustavsson är ny förbundskapten för Sverige.

Om det var lätt för honom att tacka ja till uppdraget?

– Jag tvekade inte en sekund, säger han under dagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån.

Peter Gerhardssons era som förbundskapten är som bekant över och idag har hans efterträdare Tony Gustavsson presenterats för media.

Redan i oktober kommer det att vara allvar för Gustavsson och det nya landslaget då Spanien väntar i semifinal av Nations League.

En fråga som debatterats inför denna nya era är föryngring av det svenska damlandslaget. Utan att avslöja några specifika spelare är Gustavsson tydlig med vad som är avgörande för honom när premiärtruppen ska tas ut.

– När vi kommer till oktober så måste vi ta ut de bästa spelarna, eller rättare sagt det bästa laget. Oavsett ålder, erfarenhet, landskamper, säger han under onsdagens presskonferens.

Han är samtidigt ärlig med vikten av att ge känslan av att alla har chansen – oavsett hur det sett ut tidigare.

– Det är viktigt att ge alla en känsla av att jag kommer in med öppna ögon. Vare sig det är en gammal spelare som vill vara kvar eller ny som vill in.

Det tar Gustavsson vidare från Peter Gerhardsson

Gustavsson går även in på vad han vill bevara från Peter Gerhardssons landslag, samt vad han vill förbättra.

– Det faktum att man har varit väldigt duktiga i presspelet. Att man vågat oavsett motstånd, det kommer fortsätta och vi kommer försöka att ta det till nästa nivå.

– Sedan är djupledspelet och kontringsspelet något jag vill behålla. Sedan vill vi utveckla djupledsspelet när ytorna inte ges, avslutar Sveriges nya förbundskapten.