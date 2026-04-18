TRE PUNKTER: ”Jennifer Falk är en supermänniska”

Sverige och Serbien möttes i VM-kvalet inför VM 2027.

Då vann Sverige med 1–0 på hemmaplan.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Jennifer Falk är en supermänniska

Jennifer Falk har varit lite svajig och gjorde en del tabbar i förra matchen mot Danmark. Men vad hände idag? Nästan så att en övermäktig person tagit sig in i henne. Hon var klockren och gjorde flera viktiga räddningar som innebär att Sverige kunde vinna denna ”måstematch”. Zecira Musovic kommer få det svårt att slå sig in och Falken spelar så här otroligt framöver. Jag är riktigt riktigt imponerad över hennes insats.

Sverige har ingen som gör mål

Nu må Sverige ha vunnit VM-kvalet men det är något som skaver i anfallet. Stina Blackstenius får allt för många chanser som missas, där man egentligen ska kräva ett någon boll går in i mål. Felicia Schröder får inte till målskyttet i damlandslaget – så ja, något skaver men exakt vad det är kommer nog analyseras framöver. Någon målskytt där fram behövs. Kanske skulle Fanny Peterson vara ett alternativ?

Inramningen – publikfesten fortsätter

Stämningen inne på Strawberry Arena var helt galen. Så mycket folk, 20 097 personer, alla hejade fram Sverige till nya höjder och ljudnivån var hög. Känns som att ännu en VM-sommar, nästa sommar, är något som många vill säkra redan nu. Damlandslaget visar många unga flickor och pojkar vad man kan få uppleva som elitspelare.