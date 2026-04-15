Väntar fortfarande på debutmålet: ”Frustration”

GÖTEBORG: Sverige åkte på en tung förlust hemma mot Danmark.

Felicia Schröder stod för en stolpträff i första halvlek.

– Jag vill mer och jag vill kunna bidra med poäng och mål, säger anfallaren efteråt.

Sverige tog en tidig ledning hemma mot Danmark och hade bud på fler mål. Trots det kunde danskorna lämna Gamla Ullevi med samtliga tre poäng efter ett sent segermål.

– De vinner på våra misstag. Det är frustrerande när vi har så många lägen att sätta dit bollen, säger Felicia Schröder efter matchen.

19-åringen hade själv ett kanonläge i första halvlek som tog i stolpen. Anfallstalangen väntar därmed fortafarande på sitt första landslagsmål.

Hon suckar när den missade chansen kommer på tal i den mixade zonen.

– Det är så klart jag vill sätta dit mitt första mål. Det hade varit skönt att få sätta den här på hemmaplan också. Så det är en frustration där också. Jag vill mer och jag vill kunna bidra med poäng och mål, menar hon.

Härnäst väntar väntar en resa upp till Stockholm för hemmamatchen mot Serbien, som under tisdagen förlorade med hela 6-0 mot Italien i kvalgruppen.

Då behöver målchanserna även resultera i mål. Det menar Schröder.

– Vi måste vara med noggrannare i den sista tredjedelen. Men jag vet inte, jag kan inte tänka så mycket nu precis efter, säger hon.

Sveriges nästa match mot Serbien spelas på lördag med avspark vid 16:00.