Tyskland tilldelas EM 2029 – Sverige och Danmark nobbas

Under onsdagen presenterades det var EM 2029 kommer att anordnas.

Då stod det klart att Tyskland kommer att agera värdland.

Således nobbades Sverige och Danmark.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagseftermiddagen tillkännagavs den eller de nationer som kommer att anordna damernas fotbolls-EM 2029.

Sverige skickade, tillsammans med Danmark, in ansökan om att arrangera mästerskapet i augusti i år. Detta hade även Tyskland och Polen gjort, men på egen hand.

Idag presenterade de tre kandidaterna sin ansökan framför för UEFAs exekutiva kommitté som sedan röstade om vilket/vilka länder som kommer att husera mästerskapet 2029.

Då meddelade de att Tyskland kommer att agera värdland – vilket innebär att Sverige och Danmark nobbades.

– Vi hoppades på att det skulle bli vår tur att arrangera EM denna gång. Vi har utvecklat vår ansökan och lärt oss av den förra ansökningsprocessen. Vi har haft ett väldigt starkt och konkurrenskraftigt bud, något som både Uefa och ExCo-ledamöterna har bekräftat, och det var ett jämnt race, säger SvFF:s ordförande Simon Åström i ett uttalande och fortsätter:

– Det har dock varit en ruggig konkurrens med genomgående starka ansökningar, något som såklart är positivt för fotbollens utveckling. Tyvärr innebar det dock att vi inte gick hela vägen denna gång. Vi gläds åt alla steg framåt damfotbollen tar för varje mästerskap och vi kommer fortsätta driva på hemifrån.

Det tyska fotbollsförbundets president, Bernd Neuendorf:

– Det var en lång resa. Vi har så många på förbundet som har jobbat för att uppnå det här. Jag vill speciellt tacka de andra kandidaterna, det var alltid schysst och ni är alla välkomna till Tyskland, det här är en turnering för hela Europa.