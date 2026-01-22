Hyllningen till Hareide: ”Du gav oss tron”

I slutet av 2025 kom det dystra beskedet att Åge Hareide gått bort.

Inför kvällens Europa League-match mellan Malmö FF och Röda Stjärnan hyllades han.

”Du gav oss tron, du visade oss vägen. Vila i frid Åge”, förmedlade MFF-klacken via en banderoll inför matchen.

Foto: Bildbyrå

Den förre Malmö FF-tränaren blev 72 år gammal.

Inför kvällens möte hedrades den bortgångne tränare av Malmö FF, detta med ett tifo och en banderoll inför mötet i Europa League med Röda Stjärnan.

Inför avspark så hölls även en tyst minut för Hareide att hedra norrmannen.



