Siffrorna visar: Därför borde Viktor Johansson starta för Sverige 

Robin Olsen förärades startplatsen mellan Sveriges stolpar i VM-kvalpremiären mot Slovenien.

Det borde dock Viktor Johansson ha gjort – enligt siffror från Opta.

Robin Olsens match mot Slovenien blev långt från det han hade tänkt sig. Delvis för att det svenska landslaget tappade ledning till oavgjort två gånger om – och för att han själv stod för en rejäl blunder till Sloveniens 1-1-mål i inledningen av den andra halvleken.

Debatten kring vem som borde starta mellan stolparna i Jon Dahl Tomassons landslag har varit stor – och somliga förvånades över valet att Malmö FF:s Robin Olsen fick startplatsen i premiären. Detta istället för Viktor Johansson som till vardags spelar i Stoke.

Inför fredagens match i Ljubljana bad FotbollDirekt statistiktjänsten Opta att ta fram siffror på hur de två burväktarna har presterat när de har burit den blågula tröjan. Då förklarade siffrorna att Viktor Johansson borde ha fått chansen istället för sin kollega.

Sedan sommaren 2023 har 26-årige Viktor Johansson spelat nio matcher med det svenska herrlandslaget – och Robin Olsen elva (inför Slovenien-matchen).

Det berättar statistiken

I dessa matcher har den förstnämnda släppt in åtta mål medan Olsen har fått se 18 bollar segla in i nätet bakom sig.

Ser man till räddningsprocent tar Johansson 74,2 procent av avsluten Sverige har släppt till, medan Olsens siffra är 60,8 procent.

Vidare har Johansson 12,8 i Expected Goals on Target Conceded (förväntade insläppta mål genom skott på mål) och Olsen 16,18 (med två matcher mer spelade).

En av de mer viktiga variablerna när det kommer till en målvakt är förhindrade mål (Goals prevented). Enligt statistiken från Opta har Viktor Johansson förhindrat 4,8 mål. Detta samtidigt som Robin Olsens siffra är nere på – 1,8.

Det finns dock två parametrar där MFF-keepern överglänser Stoke-målvakten. Det är i antal räddningar och hållna nollor.

Under söndagskvällen meddelade förbundskapten Jon Dahl Tomasson att Robin Olsen kommer att vakta målet även under måndagskvällen.

Viktor Johansson Robin Olsen Games Played 9 11 Minutes Played 765 945 Clean Sheets 3 4 Goals Conceded 8 18 Saves 24 29 Save Percentage 74.2% 60.8% Expected Goals on Target Conceded 12.82 16.18 Goals prevented 4.8 -1.8 Passes 24.6 26.6 Passing Accuracy 78.5% 77.8%

Källa: Opta

Matchen mellan Kosovo och Sverige har avspark klockan 20.45.