Alexander Bernhardsson hjälte mot Wolfsburg

Under tisdagskvällen ställdes Holstein Kiel mot Wolfsburg i den tyska cupen.

Då slog svenske Alexander Bernhardsson till med sitt tredje mål för säsongen.

Det skulle även bli matchavgörande.

Foto: Alamy

Under de tio första matcherna i 2.Bundesliga, där Holstein Kiel håller till, har Alexander Bernhardsson stått för ett mål och fem assist.

När den svenske landslagsmannens lag ställdes mot fjärdeligalaget FC 08 Homburg för en dryg månad sedan slog han till med ett mål i 2-0-segern.

Idag väntade en ny match i DFB-pokal – då Holstein Kiel ställdes mot Bundesliga-laget Wolfsburg i den andra omgången.

Med 42 minuter på klockan såg Bernhardsson till att göra sitt fjärde mål för säsongen, då han placerade in 1-0 från straffpunkten.

I hemmalaget Wolfsburg inledde svenske Mattias Svanberg på bänken.

Matchen vann Holstein Kiel med 1-0 och Bernhardsson blev stor hjälte.