Alieu Njies succé – målskytt och framspelare mot Hellas

Torino tog en stark bortaseger mot Hellas Verona.

Mycket tack vare svenske Alieu Njie.

Yttern stod för ett mål och en assist.

Foto: Bildbyrån

Alieu Njie har fått väldigt sparsamt med speltid i Serie A den här säsongen, men när han fick chansen med sju minuter kvar mot Hellas Verona denna söndag så tog han den verkligen.

I den 87:e minuten spelade han fram Che Adams som då satte dit 2–0 för Torino och bara några minuter senare fastställde han själv slutresultatet till 3–0.

Kvällens poäng är hans första för säsongen i Serie A.