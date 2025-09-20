Amin Sarr byttes in mot Juventus – tog viktig poäng

Svenske Amin Sarr fick en halvtimme hemma mot Juventus.

Anfallarens Hellas Verona tog en stark poäng mot giganten från Turin.

Sedan Amin Sarr lämnade Malmö FF i januari 2022 har han spelat i Eredivisie, Bundesliga, Ligue 1 och nu i Serie A sedan förra säsongen.

I fjol var han på lån hos Hellas Verona innan klubben köpte loss honom i somras.

Nu hoppade den snabbe anfallaren in i 63:e minuten hemma mot Juventus vid ställningen 1-1.

Matchen slutade också så, en meriterande poäng för Hellas mot den italienska storklubben.

Hellas har inlett med tre kryss på de fyra första matcherna. För Juventus var det här första poängtappet efter tre raka segrar i ligaspelet.