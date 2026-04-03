Bajen och Häckens möts i final – igen: ”Skittrötta tror jag”

STOCKHOLM. Hammarby och Häcken vann sina semifinaler i Europacup.

Nu ska båda lagen mötas i både cupfinalen och Europacup finalen.

– Skittrötta tror jag! Vi kommer nog känna dem ganska bra, säger Stina Lennartsson efter matchen.

Hammarby vann semifinalen mot Sparta Prag och Häcken vann sin semifinal mot Eintracht Frankfurt. Det innebär att de två svenska lagen möts i Europacup-finalen.

Hammarby och Häcken kommer även mötas i cupfinalen den 16 maj, men innan dess dubbelmötet i Europacup-finalen.

– Vi ska vara väldigt, väldigt redo för det och bara köra, säger Vilde Hasund efter matchen.

Stina Lennartsson säger efter matchen att hon kommer vara riktigt trött på att möta just BK Häcken efter så många täta matcher mot toppkonkurrenten.

– Skittrötta tror jag! Vi kommer nog känna dem ganska bra.

”Damallsvenskan fortfarande är en väldigt bra liga”

Men att två svenska lag är i finalen av europa-cup är ändå något som både Vilde Hasund och Stina Lennartsson ser positivt på.

– Det är bara kul. Det är ett bra lag. Det är alltid roliga matcher och bra motstånd, säger Hasund.

– Nej men det är ju kul att försöka slå Häcken en ytterligare en gång. Det spelar ingen roll vilket lag det är. Utan det är bara mäktigt att vara i final och att vi kan få en svensk final och mycket publik och det beskriver att damallsvenskan fortfarande är en väldigt bra liga med två bra lag i Europafinal, avslutar Stina Lennartsson.