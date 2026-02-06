Barcelonas mardröm: Aleixandri korsbandsskadad

Laia Aleixandri, 25, har fått ett mardrömsbesked.

Hon blev utbytt i matchen mot Real Madrid med befarad knäskada.

I dag kom klubben med beskedet att korsbandet är av.

Foto: Alamy

Barcelonas stjärna och regerande världsmästarinnan från Spanien, Laia Aleixandri har fått ett tufft besked.

Mittbacken blev utbytt under gårdagens match mot Real Madrid med en befarad knäskada i höger knä. Under dagen kom beskedet från klubben att 25-åringen är korsbandsskadad. Inom kort väntar en operation och sedan väntar ungefär nio månaders rehab.

Laia Aleixandri har varit en viktig kugge för Barcelona under året och tar trots sin unga ålder varit en av dem stabilaste spelarna i laget.