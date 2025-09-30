Beskedet: Häcken-tränare stängs av

Häckens assisterande tränare Vigan Berbatovci stängs av i en match.

Detta har Uefa beslutat efter att tränaren ska ha uppträtt osportsligt under returmötet med Atletico Madrid.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens Champions League-äventyr tog slut i playoff-omgången mot Atletico Madrid (totalt 3–2 till spanjorskorna).

Istället fortsätter Europa-spelet i nya Europa Cup och i den första matchen där kommer man få klara sig utan assisterande tränaren Vigan Berbatovci.

Uefa har nämligen stängt av Berbatovci i en match, detta efter att han ska ha uppträtt osportsligt under returmötet med Atletico Madrid.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Berbatovci missar således Häckens första möte med GKS Katowice i Europa Cup-kvalet.