Beskedet: Ivan Jurić sparkas

Ivan Jurić har gjort sitt som huvudtränare för Atalanta.

Denna måndagskväll står det klart att han sparkas.

Raffaele Palladino väntas ersätta kroaten.

Foto: Bildbyrån

Ivan Jurić tog över som ny huvudtränare för Atalanta i somras, men efter en svag säsongsinledning så är nu förtroendet förbrukat.

Denna måndagskväll står det klart att ett tränarbyte väntar för Isak Hien och hans lagkamrater i Bergamo-klubben, detta då Jurić sparkats.

Även Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić och Michele Orecchio lämnar ledarstaben.

Enligt rapporter från Italien så väntas Raffaele Palladino ta över som ny huvudtränare i Bergamo-klubben.

Atalanta placerar sig på 13:e plats i Serie A efter elva omgångar.