Brendan Rodgers, 52, har lämnat Celtic.

Nu går aktieägaren Dermot Desmond till hård attack mot tränaren.

– Hans ord och handlingar har varit splittrande, missvisande och självtjänande, säger ägaren Dermot Desmond.

Foto: Alamy

Celtic är i totalt kris. Den skotska storklubben har förlorat två raka i ligan och ligger åtta poäng bakom Hearts i tabelltoppen. Samtidigt har supportrar vid flera tillfällen protesterat mot ledningen, bland annat genom att kasta in apelsiner på planen.

I går avgick tränaren Brendan Rodgers självmant mitt i krisen, och nu går Celtic till hård attack mot nordirländaren.

Det är klubbens majoritetsägare Dermot Desmond som rasar i ett uttalande på Celtics hemsida.

– Jag vill erkänna Brendans insats under sina två perioder som tränare, under vilka han bidrog till framgångar som utgör en del av klubbens moderna historia. Däremot måste jag också uttrycka min djupa besvikelse över hur de senaste månaderna har utvecklat sig.

Dermot Desmond. Foto: Alamy

– När vi tog tillbaka Brendan till Celtic för två år sedan gjordes det med full tillit och tro på hans förmåga att leda klubben in i en ny era av varaktig framgång. Tyvärr har hans uppförande och kommunikation under de senaste månaderna inte återspeglat den tilliten, fortsätter Desmond.

Ägaren: Spred lögner

Desmond menar på att klubbens ledning ska ha velat förlänga med tränaren. Trots det ska Rodgers, enligt ägaren, uttryckt för pressen att Celtic inte kommer att erbjuda honom ett nytt kontrakt. En lögn, enligt Desmond.

– Vi träffade Brendan regelbundet, inklusive i december förra året och i början av sommaren, med kontinuerlig dialog däremellan, för att diskutera och komma överens om vår gemensamma strategi, prioriteringar och tillvägagångssätt. Alla spelare som rekryterades och alla spelare som såldes under hans tid gjordes med Brendans fulla vetskap, godkännande och stöd. Alla antydningar om motsatsen är absolut falska, säger Dermot Desmond.

Brendan Rodgers. Foto: Alamy

– Tyvärr har hans ord och handlingar sedan dess varit splittrande, missvisande och självtjänande. De har bidragit till en giftig atmosfär runt klubben och eldat på fientligheten mot medlemmar av ledningsgruppen och styrelsen. En del av den missbruk som riktats mot dem, och deras familjer, har varit helt obefogad och oacceptabel.

Ägaren avslutar:

– Celtic är större än en enskild person. Vårt fokus nu ligger på att återställa harmonin, stärka laget och fortsätta bygga en klubb värdig sina värderingar, traditioner och supportrar.

I Celtic spelar bland annat svenske Benjamin Nygren och den tidigare Hammarby-spelaren Sebastian Tounekti.