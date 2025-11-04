Chocken kring Djurgården-floppen: ”Alla pratar om hur bra han är”

Han lyckades inte alls i Djurgården och vände tillbaka till Brommapojkarna.

I slutet av sommarfönstret lånades Wilmer Odefalk ut till cypriotiska Champions League-klubben Pafos i en mycket överraskande flytt – men väl på medelhavsön har den svenska doldisen imponerat på cyprioterna.

– Redan efter matchen pratade alla på olika forum om hur bra han är, säger journalisten Michalis Christofinis till FotbollDirekt.

Ihop med Bergvall-bröderna Theo och Lucas anslöt Wilmer Odefalk till Djurgården från Brommapojkarna inför 2023 års säsong.

Men till skillnad från Bergvalls lyckades inte Odefalk och vände tillbaka till BP redan efter ett halvår med blott ett framträdande i den blårandiga dressen.

I början av september, precis före transferfönstrets stängning, blev det klart att Odefalk lånas ut till Pafos under hela den cypriotiska säsongen. Därmed återvänder 20-åringen först till BP till sommaren – om han nu inte blir kvar i Cyperns bästa klubb.

För trots att Pafos är regerande mästare och spelar i Champions League, har resurser att värva in ett namn som David Luiz som varit tongivande för Brasilien i VM-slutspel, har Odefalk övertygat på cyprioterna under de här två första månaderna. Det berättar journalisten Michalis Christofinis.

– Cyprioterna, framförallt Pafos-fansen, har varit imponerade av Odefalk sedan hans debut mot Ethnikos Achnas. Redan efter första matchen pratade alla på olika forum om hur bra han är. Teknisk, smart och med blicken uppe. Han har fin spelförståelse, är kreativ med bollen och ger fart på lagets spel genom sina snabba passningar. Han ger ett helt annat tempo framåt, säger Christofinis till FotbollDirekt och utvecklar:

– Odefalks första tid i Pafos har varit bra. Laget spelar ju i Champions League och behöver fräscha fötter och Odefalk har verkligen visat att han klarar sig på den nivån. Han har ännu inte startat någon match men det känns som det är bara tidsfråga. I alla matcher där han har hoppat in har han visat tydligt att han är en skicklig spelare med bra teknik och spelförståelse. Pafos har inte presterat bra i de senaste matcherna men även nu i helgen till exempel när Odefalk hoppade in skapade han lagets enda riktiga chans i andra halvleken. Det märks att han påverkar lagets tempo och ger energi varje gång han kommer in i planen. Ett mål känns nära och det kommer nog snart.

Är du förvånad med tanke på att Odefalk kom från ett bottenlag i allsvenskan till Cyperns bästa klubb?

– Svårt att säga om jag är förvånad eller inte men vi får inte glömma att Odefalk växte upp i Brommapojkarna. Klubben är välkänt för att ha fostrat många stora spelare som Kulusevski, Gyökeres, Bergvall och många andra. Jag tycker att det säger en del om vilken fotbollsutbildning han fått. Detta sa jag faktiskt redan när Pafos värvade honom. Att hans bakgrund är bra och att det skulle spela en viktig roll.

Fått utrymme efter Tankovics märkliga exit

Christofinis berättar att han ser Odefalk som mångsidig på Pafos offensiva positioner i laget, inte helt olikt Muamer Tankovic som under märkliga omständigheter tvingades bort från klubben tidigare i höstas.

– Odefalk har spelat främst bakom anfallaren men det känns som att han är en flexibel spelare. Han kan lika bra spela till höger, till vänster eller centralt som en 8:a. Han är riktigt bra med bollen, har mjuk touch och är trygg i varje aktion. Dessutom har han alltid blicken uppe vilket är en otroligt bra egenskap hos en spelare som vill läsa spelet och se hela planen.

Tror du att Pafos kommer vilja förlänga med honom permanent?

– Man vet aldrig vad som kan hända men som det ser ut just nu skulle jag säga ja. Pafos verkar gilla Odefalk och laget satsar på unga spelare. Det är ny era för klubben med Champions League och allt så. De har en långsiktig plan och de är därför väldigt noggranna med sina värvningar.

På tal om Muamer Tankovics exit är Odefalk ändå inte ensam svensk i Pafos. I klubben huserar även landslagsyttern Ken Sema och Christofinis skrattar gott när svenskarna i Pafos kommer på tal.

– Jag brukar faktiskt säga att Sveriges lilla ”samhälle”på Cypern är Pafos FC. Klubben har en riktig bra scoutingverksamhet och bra koll på många spelare runtom i världen. Fansen är också nöjda med alla svenska spelare och det är många som blev ledsna när Mujo Tankovic lämnade laget. Nu hoppas supportrarna att Odefalk ska ersätta honom och bli nästa svenska succé i Pafos-tröjan.

Drillas av Unai Emerys vapendragare: ”En anledning varför Odefalk hamnade i Pafos”

Med Tankovic klickade det inte för spanska tränaren Juan Carlos Carcedo, men Unai Emerys tidigare assisterande i Valencia, Spartak Moskva, Sevilla, PSG och Arsenal ser ut att ha en förkärlek till 20-årige Odefalk.

– Carcedo verkar gilla Odefalk. Tränaren har tidigare varit assisterande tränare i Arsenal och har bra erfarenhet av att utveckla unga spelare. Det är också en anledning varför Odefalk hamnade i Pafos, säger Christofinis.

Pafos var i somras även ute efter tidigare nämnde Theo Bergvall, men det blev ingen övergång. I dagarna berättade Bergvall om att det kändes rätt att stanna i Djurgården, även om han medgav att intresset från cyprioterna var smickrande.

Michalis Christofinis utesluter inte att den cypriotiska Champions League-klubben kommer försöka med Djurgårdens högerback i vinter på nytt.

– Pafos är lite oförutsägbara när det gäller sina värvningar. Man vet aldrig vilken spelare klubben kommer att plocka in. Ingen kunde tro att Pafos skulle köpa David Luiz men nu spelar han faktiskt i Pafos. Jag tror ändå att klubben kommer att fortsätta följa svenska marknaden. Det passar bra in i lagets filosofi och spel. Så det skulle inte förvåna mig om de försöker igen med Theo Bergvall i vinter igen.