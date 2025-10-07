Sema helt ställd kring Tankovic: ”Ingen visste det”

STOCKHOLM. Lagkapten Muamer Tankovic ut, forne världsstjärnan David Luiz in.

Det hände grejer i Pafos inför nya säsongen och Ken Sema förstod ingenting.

– I början trodde jag att det var ett skämt, säger Sema om Luiz intåg till klubben och fortsätter kring Tankovic:

– Extremt ovanligt och extremt konstigt.

Ken Sema anslöt till Pafos i vintras. Nu är han i Champions League med den cypriotiska klubben.

Sema är dock utan sin landsman Muamer Tankovic som under mystiska former tvingades bort i september och hann precis skriva på för rivalen Omonia Nicosia innan transferfönstrets stängning.

– Extremt ovanligt och extremt konstigt. Ingen visste om det. Jag var ju här då med landslaget under septembersamlingen. Jag hade ingen aning själv men sedan när jag pratade med honom fick jag höra att det var sant, säger en chockad Ken Sema till FotbollDirekt och fortsätter:

– Extremt konstigt som sagt, han spelade och var lagkapten. Men det här är fotboll, det kan svänga snabbt. Ibland är det inte bara spelaren som vill lämna, ibland är det laget som vill få bort dig och då blir det inte lika mycket rubriker.

Sema om David Luiz: ”I början trodde jag att det var ett skämt”

Tankovic ut alltså, men en spelare med minst sagt starka meriter har anslutit till Pafos den här sommaren i form av David Luiz som vi känner igen från Brasiliens VM-landslag 2014 samt spel i Chelsea, PSG och Arsenal.

– I början trodde jag att det var ett skämt, man ba ”va?!” men sedan när kom så märkte man att han är som alla andra. Han är grym.

Men han har inte spelat jättemycket?

– Vi roterar mycket. Han är bra fortfarande, väldigt bra. Han har en extrem rutin som alla vet. Visst han är lite äldre, men en otrolig spelare faktiskt och en väldigt fin person. Han har kommit in i laget på ett extremt bra sätt och är väldigt ödmjuk. Han delar med sig av råd och tips och pratar med alla, avslutar Sema om 38-åriga mittbacken.